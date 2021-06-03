Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıkları iddiasını yalanladı

Sosyal medya hesaplarından tartışan Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın boşandığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olunca açıklama yapan çift, evliliklerinin devam ettiğini söyleyerek bir de mutlu aile pozlarını paylaştı.

2010 yılında nikah masasına oturan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesapları üzerinden tartışması gündeme bomba gibi düşerek çift hakkında yeni iddia ortaya atıldı. Posta'da yer alan haberde çiftin geçtiğimiz ay tek celsede boşandığı ileri sürüldü.

İDDİAYI YALANLAYIP MUTLULUK POZU VERDİLER

Haklarında çıkan boşanma iddiasının ardından Meydaradar'a açıklama yapan çift, boşanmadıklarını ve evliliklerinin devam ettiğini söyledi. Kütahyalı ve Alçı, mutlu olduklarını söyleyerek bir de aile fotoğraflarını gönderdi.

Ayrılık iddiasını bir de Twitter hesabından yalanlayan Kütahyalı "Geçen ay mahkemeye gidip Nagehan ile tek celsede boşanmışız" diyerek haberleri tiye aldı.

Ünlü çiftin Ayşe Ela ve Betül Yasemin adında iki kız çocukları bulunuyor.

TWITTER'DA TARTIŞTILAR

Habertürk ekranlarında önceki gün yayınlanan Açık ve Net programında, konuşmacı Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasında gergin anlar yaşanmıştı. Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya dahil olarak "Nagehan'cığım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var. Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar'ın, PKK'lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Evli çiftin sosyal medya üzerinden tartışması da kısa sürede gündem olmuştu.