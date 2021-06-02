Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz

Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Rasim Ozan Kütahyalı, dün gece bir televizyon programına katılan eşi Nagehan Alçı ile yayın esnasında tartışma yaşayan hukukçu Ümit Kocasakal'a yönelik sözleriyle yeniden gündemde. Kütahyalı, program devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar'ın, PKK'lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz" ifadesini kullandı.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine gündemde. Kütahyalı, Açık ve Net'te konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya seslenerek programa katılan Ümit Kocasakal ile ilgili şok sözler sarf etti.

"BU ARKADAŞ GİBİLER REJİM İÇİN ÇOK MÜHİM"

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı şunları söyledi:

"Nagehan'cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var #AcikveNet

"ONLAR BİZE LAZIM, HOŞGÖRÜLÜ OL"

Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar'ın, PKK'lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol.."

İşte o paylaşımlar;

Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Nikos Dendias Mustafa Varank
Magazin Bergen Demet Evgar Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rasim Ozan'dan eşi Nagehan Alçı ile tartışma yaşayan Ümit Kocasakal için şok sözler: Bunlar bizim köpeğimiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 10:07:40. #1.15#

title