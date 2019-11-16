16.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:48

Çarşamba Belediyesince düzenlenen konferansta, hukukçu ve siyasetçi Rasim Cinisli, gençlere Ali Fuat Başgil'i anlattı.

Cinisli, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Ali Fuat Başgil'in hayatında kutup yıldızı olduğunu söyledi.

Yalnız kendisinin değil, onun talebesi olma şerefini kazanmış her insanın ileriki yaşlarında bile hocalarını rahmet ve minnetle andığını, onun geçtiği yolda yürüme ihtiyacını hissettiğini anlatan Cinisli, "Ali Fuat Başgil hocamızı örnek göstererek yaşayan bir insanım. Kitabını başucunuzda bulundurup her bir cümlesini düşüne düşüne okuyunuz. Başgil hoca dünya çapında alimdi." dedi.

Başgil'in ilmini inançlarının üzerine bina etmiş bir alim olduğunu vurgulayan Cinisli, şunları kaydetti:

"Gençlerin hiç bitmeyecek gibi sandığı iki şey vardır. Biri zaman, diğeri sağlık. Zamanı bu güç varken geleceği inşa etmek için kullanmak lazım. Hocamız milletin en kıymetli yönü olan gençliği inşa etmek için 'Gençlerle Başbaşa' kitabını yazmıştır. 1940'lı yıllarda yazılmış bu eserin bugüne kadar emsali yoktur. O büyük bir idealist, dava adamıdır. Sizler ailenize, milletinize faydalı gençler olacaksınız."

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da Ali Fuat Başgil'in döneminde yaşamış Rasim Cinisli'yi ilçede misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öncesinde katılımcılara Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabı hediye edilen konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ayhan Aydın, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ile öğrenciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA