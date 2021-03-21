RARE Esports'un yeni transferi belli oldu, Ata 'atabeast' Coşkun!
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RARE Esports'un yeni transferi belli oldu, Ata 'atabeast' Coşkun!

21.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:29
RARE Esports'un yeni transferi belli oldu, Ata 'atabeast' Coşkun!

RARE Esports'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar neticesinde, Ata 'atabeast' Coşkun'unda VALORANT kadrosuna dahil olduğunu duyurdular!

RARE Esports ekibi, geçtiğimiz günlerde için üstün bir performans sergileyerek adını son 4'e yazdırmıştı. Ancak dün oynanan Yarı Final maçında ne kadar da üstün bir performans gösterseler de rakibi olan Futbolist takımına karşı "2-0" Mağlup olmuştu. Yarı Final maçının ardından Turuncu Beyazlı ekip, VCT organizasyonuna veda ettiler.

Bugün üzerinden yapılan açıklamalar neticesinde, Ata 'atabeast' Coşkun'un da VALORANT kadrosuna dahil olduğunu duyurdular. Twitter üzerinden yapılan açıklamanın tam haline ise alt taraftaki eklentiden ulaşabilirsiniz.

RARE Esports'un güncel VALORANT kadrosu ise şu şekilde;

Kadir "Magnitude" Coşkun

Emirhan "mt1xo" Dedeli

Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ

Mustafa "MACHINERIS" Sürer

Konur Alp "qw1" Şahin

Ata "atabeast" Coşkun

Kaynak: Playerbros

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