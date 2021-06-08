Raportör ne demek? Raportör ne iş yapar, görev ve sorumlulukları nelerdir?

Son zamanlarda en çok aratılan konulardan biri de raportördür. Kamu ve özel kurum, kuruluşlarında çalışan raportör mesleğinin ne olduğu, görev ve sorumlulukları merak ediliyor. Peki, Raportör ne demek? Raportör ne iş yapar, görev ve sorumlulukları nelerdir? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Peki, Raportör ne demek? Raportör ne iş yapar, görev ve sorumlulukları nelerdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda en çok aratılan konulardan biri de raportördür. Kamu ve özel kurum, kuruluşlarında çalışan raportör mesleğinin ne olduğu, görev ve sorumlulukları merak ediliyor. Peki, Raportör ne demek? Raportör ne iş yapar, görev ve sorumlulukları nelerdir? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Peki, Raportör ne demek? Raportör ne iş yapar, görev ve sorumlulukları nelerdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAPORTÖR NE DEMEK?

Raportör, özel şirket ve kamu kurum, kuruluşlarında kurum içi faaliyetleri kayıt altına alan ve bunları rapor haline getirme görevini yerine getiren kişiye denir.

RAPORTÖR NE İŞ YAPAR, GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Raportör birçok farklı sektörde istihdam edebilmektedir. Bunlar;

Devlet Bakanlığı, hastane, sigorta acentesi gibi alanlardır. Görevleri hizmet verdiği sektöre göre değişmekle birlikte, genel görevleri şöyledir;

-İlgili kuruma yapılan başvuruların kaydını tutmak.

- Firma müşteri bilgilerini saklamak

- Devlet kurumlarında; mevzuat tarafından kendisine atanan görevleri yerine getirmek, sağlık kuruluşları, kimya laboratuvarları gibi kurumlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarını raporunu sağlamak.

-Kurum ve kişilerin gizliliğine sadık olmak.

- Firma ya da kurum toplantı tutanaklarını hazırlamak.