Rapor: Türkiye'de eğitimin kalitesine güven azalıyor
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Rapor: Türkiye'de eğitimin kalitesine güven azalıyor

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV), “Türkiye’de Eğitim: İmam Hatipleşme, Beklentiler ve Memnuniyet” adlı araştırmasının sonuçlarına göre; 10 kişiden sadece 1’i çocuğunu İmam Hatip Lisesine göndermek isterken, Anadolu Fen Liseleri yüzde 36,7 ile halen en çok rağbet gören okul türü oldu.

07.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:15
Rapor: Türkiye'de eğitimin kalitesine güven azalıyor

'de yapılan bir araştırma, meslek liselerine ve imam hatip liselerine olan ilginin azaldığına ve eğitimin kalitesinden duyulan memnuniyetsizliğin arttığına işaret ediyor.


Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV), "Türkiye'de Eğitim: İmam Hatipleşme, Beklentiler ve Memnuniyet" adlı araştırmasının sonuçlarına göre; 10 kişiden sadece 1'i çocuğunu İmam Hatip Lisesine göndermek isterken, Anadolu Fen Liseleri yüzde 36,7 ile halen en çok rağbet gören okul türü. Onu yüzde 17,8 ile Özel Anadolu Fen Liseleri izliyor. Ancak çocuğunu Anadolu Meslek Lisesine göndermek isteyen ebeveynler, yüzde 7,5 ile listenin en sonunda yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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