Rapçiler "Yunus Emre ve Türkçe Yılı"na özel rap parçası hazırladı
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Rapçiler "Yunus Emre ve Türkçe Yılı"na özel rap parçası hazırladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

UNESCO'nun Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan etmesinin ardından rapçiler de bir araya geldi.

UNESCO'nun Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan etmesinin ardından rapçiler de bir araya geldi.

Bu yıl Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açıklamasında, Yener Çevik, Sayedar (Erman Demircioğlu), Sansar Salvo (Ekincan Arslan), Odry G (Erdoğan Güler) ve Nasihat'in (Yasin Ulu) bir araya gelerek, Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre için "Selam Olsun" isimli rap parçasını dinleyicilerin beğenisine sunduğu belirtildi.

UNESCO ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde hazırlanan Yunus Emre'nin sözlerinin ve bakış açısının anlatıldığı rap parçasının yanı sıra rapçiler klip çekimi için de kamera karşısına geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEE Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre'nin felsefesinin gençlerle buluşması adına Türkiye'nin önemli rap sanatçıları tarafından bu felsefenin müziğe dökülmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Yunus Emre'nin sözlerini dünyanın farklı noktalarındaki insanlarla birlikte özellikle genç kuşaklarla buluşturmak istediklerini aktaran Ateş, "Biz Yunus Emre Yılı vasıtasıyla tiyatrosuyla, müziğiyle, sözleriyle bu yılı anlamlandırıyoruz. 'Yaratılmışı yaratandan ötürü severim' felsefesini birbirinden farklı eserler aracılığıyla bütün dünyaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Rapçiler 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel rap parçası hazırladı
Rapçiler 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel rap parçası hazırladı
Rapçiler 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel rap parçası hazırladı
Rapçiler 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel rap parçası hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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