Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı
Haberler » Dünya » Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı - Haberler

Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı

Amerikalı rapçi T.I'nin belili aralıklarla kızına bekaret testi yatırdığını söylemesi sonrası bazı eyaletlerde milletvekilleri bekaret testinin yasaklanmasını öngören yasa tasarıları hazırladı.

05.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:13
Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı

Amerikalı rapçi T.I'nin belirli aralıklarla kızına bekaret testi yatırdığını söylemesi sonrası eyaletinde milletvekilleri bekaret testinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hazırladı.


Rapçi T.I kasım ayında katıldığı bir programda kızını her ay jinekologlara götürerek bekaretinin bozulup bozulmadığını test ettirdiğini söylemesi tepki çekmişti. Amerikalı rapçinin açıklamaları sonrası bazı sağlık uzmanları da kızlık zarının bir bekarlık göstergesi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler