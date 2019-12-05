Rapçi T.I'nin açıklamaları sonrası Amerika'da bekaret testini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı

05.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:13

Amerikalı rapçi T.I'nin belirli aralıklarla kızına bekaret testi yatırdığını söylemesi sonrası New York eyaletinde milletvekilleri bekaret testinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hazırladı.



Rapçi T.I kasım ayında katıldığı bir programda kızını her ay jinekologlara götürerek bekaretinin bozulup bozulmadığını test ettirdiğini söylemesi tepki çekmişti. Amerikalı rapçinin açıklamaları sonrası bazı sağlık uzmanları da kızlık zarının bir bekarlık göstergesi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle