Rapçi Şehinşah "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı
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Rapçi Şehinşah "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı

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Şehinşah adıyla bilinen rap şarkıcısı Ufuk Yıkılmaz , "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gerçek adı Ufuk Yıkılmaz olan rap müzik şarkıcısı Şehinşah, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Şehinşah, "Eve giderken, cb hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim... takip edemiyorum bir sürü dosya var birini kovalıyom diğeri çıkıyo. sabır dileyin bana tek isteğim. (Genel)" dedi.

Rapçi Şehinşah 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı
Rapçi Şehinşah 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı
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Rapçi Şehinşah "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberler Magazin
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