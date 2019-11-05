Rapçi Norm Ender'in Mekanın Sahibi isimli şarkısı Spotify'dan kaldırıldı

05.11.2019 10:28

Ünlü rapçi Norm Ender, uzun bir aradan sonra "Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla müzik piyasasına geri döndü. Şarkısında birçok rapçiye meydan okuyan şarkıcı, dün başına gelen olayla şoke oldu. Norm Ender'in dinlenme rekoru kıran şarkısı Spotify'dan kaldırıldı.

ÇALINTI OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Norm Ender'in geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve reklamlara bile konu olan şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. YouTube'da 100 milyondan izlenen şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in 'Work My Move' adlı parçasına benzediği ileri sürülmüştü. Bu iddianın ardından online müzik platformu Spotify da şarkıyı listesinden kaldırdı. Norm Ender ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

NORM ENDER KİMDİR?

Sahne adıyla Norm Ender olarak tanınan Ender Eroğlu, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. ATV televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.