Rapçi Lil Uzi Vert, alnına 170 milyon TL'lik elmas taktırdı

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ABD'li rapçi Lil Uzi Vert, alnına 11 karat 170 milyon TL'lik pembe bir elmas taktırdı. Yaptırdığı hamleyle dikkatleri üzerine çeken rapçi, 4 yıldır bu anı beklediğini ve elması sigortalattığını söyledi.

Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan 26 yaşındaki şarkıcı Lil Uzi Vert, pahalı saat ve kıyafetlerden sonra akıllara durgunluk veren bir şey yaptı. Rapçi, alnına 24 milyon dolar yani 170 milyon TL'ye pembe elmas taktırarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

4 YILDIR BU ANI BEKLİYORDU

Page Six'in haberine göre; ünlü şarkıcı, son dört yılını alnına yerleştirmeyi planladığı 24 milyon dolarlık doğal pembe elmasın parasını ödeyerek geçirdiğini söyledi. Şarkıcı, elmasın 10 ila 11 karat arasında olduğunu ve en sevdiği mücevher tasarımcısı Elliot Eliantte'in elinden çıktığını belirtti. Lil Uzi Vert, "Bugatti'm bile bu mücevherin parasını ödeyemiyor. Tüm arabalarım birlikte, artı bir ev parası bunu karşılayabildi" diye konuştu.

"ALNIMDA YÜZÜĞÜ KAYBETME ŞANSIM ÇOK AZ"

Ünlü şarkıcı, "Güzellik acılıdır" mesajıyla birlikte, alnına yapıştırılan elmasın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşınca "Elması yüzüğe koymak yerine neden alnına yapıştırmayı seçtin?" diyen takipçisine "Yüzüğü kaybedersem, elması alınıma koyduğumdan daha çok dalga geçecekler. Alnımda yüzüğü kaybetme şansım çok daha az" yanıtını verdi.