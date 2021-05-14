Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, "Kardan Aydınlık" şiirini yeniden yorumlayarak, "Hepimiz Ammar'ız" dedi

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Filistinlilere destek olmak amacıyla sözleri şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini rap müziğiyle yeniden yorumladı.

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Filistinlilere destek olmak amacıyla sözleri şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini rap müziğiyle yeniden yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eserin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan klibini dün sosyal medya hesabından "Siz unutsanız da biz hepimiz Ammar'ız" mesajıyla paylaştı.

Kısa sürede 1,7 milyon görüntülenmeye ulaşan klipte, Gazze, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa ile İsrail saldırılarında şehit olan ve yaralanan çocukların görüntüleri yer alıyor.

"Gönlümüz sapan, sesimiz taş oldu"

Aydemir, eserin ortaya çıkış sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardan Aydınlık" şiirinin çocukluğundan beri sözlerinin belleğine işlediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gelenek ve geleceği musafaha ettirmek en büyük görevlerimden biri diye düşünüyorum. Kuşak çatışmasını engellemek, davanın bir olduğunu ve ortak bir şeyler yapabileceğimizi göstermek benim amaçlarımdan biriydi. Çok güzel oldu. Filistin'le beraber anılmak, oradakiler için bir şeyler yapabilmek çok önemli. Bizim de sapanımız sözlerimiz. Gönlümüz sapan, sesimiz taş oldu. Zalimlere korku olsun, mazlumlara da cesaret olsun inşallah."

Sosyal medya paylaşımının ardından çok sayıda olumlu tepki aldığını belirten Aydemir, "Siz hepiniz unutsanız da biz hepimiz Ammar'ız' dedik. Aslında unutanlara hatırlatmak istedik. Çünkü bırakın dünyayı İslam coğrafyasında bile maalesef 'Bize ne Filistin'den, bizim coğrafyamız değil' diyenler var. Bizim amacımız Kudüs meselesini gündemde tutmak." diye konuştu.

Gençlerin rap müziğine ilgi duyduğunun altını çizen sanatçı, eseriyle mazlum Müslümanların yanında olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Resul Aydemir'in "Kardan Aydınlık" şiirinden esinlenerek seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Filistinli çocuklar onlar, adları Ammar

Ellerinde sapan, gözlerinde kan var

Tanklar kan kusarken onlar korkmuyorlar

Kalplerinde iman yüzlerinde tebessüm var

Onlardan şerefli kim var söyleyin bir bana

Daha 5 çocuk şehit oldu bak bu öğleyin

Uyuyan Müslüman ikindi ne olur

Cenneti hak edenler onlardır bence

Mülteci kamplarında öksüz, yetim çocuklar

Ve oyuncaklar belli işte silahlar ve bombalar

Şefkate ise muhtaç iken mutluluktan bihaber

Değişmeyen iki şey var bir çocuk ve bir panzer

Üstünde entaresi ve elinde ise ekmeği

Farz edinmiş kendisine zulüm ile baş etmeyi

30 metre duvarlarınıza şimşek olup çarparız

Siz unutsanız da biz hepimiz Ammar'ız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz