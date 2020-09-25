Randıman filmi vizyona girdi
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Randıman filmi vizyona girdi

25.09.2020 22:48 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:52
Randıman filmi vizyona girdi

Senaryosundan yapımına Ordulu sanatçıların emek verdiği ve büyük bölümü Ordu'da çekilen Randıman filmi, Türkiye genelindeki 40 ilde 150 sinema salonunda vizyona girdi.

Senaryosundan yapımına Ordulu sanatçıların emek verdiği ve büyük bölümü Ordu'da çekilen Randıman filmi, Türkiye genelindeki 40 ilde 150 sinema salonunda vizyona girdi.

Büyük bir kısmı Ordu'da çekilen ve Ordulu sanatçıların emek verdiği Randıman filmi, 40 ilde 150 sinema salonunda vizyona girdi. İstanbul'dan başlayarak Ordu'da devam eden bir hikayeyi anlatan film, özellikle bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığı ön planda tutuyor. İnşaat yapımından, düğüne kadar birçok maddiyat gerektiren işlerin fındık sezonunda yapıldığı Ordu'da, film içerisinde de benzer konular seyirciyi karşılarken, aşk ve sevgi konuları da yer alıyor.

Ordu'daki bir sinema salonunda galası düzenlenen Randıman filmi, bazı protokol üyelerinin de katılımıyla izleyicileri ile buluştu. - ORDU

Randıman filmi vizyona girdi
Randıman filmi vizyona girdi
Randıman filmi vizyona girdi
Randıman filmi vizyona girdi
Randıman filmi vizyona girdi
Randıman filmi vizyona girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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