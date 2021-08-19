Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor?

Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Randers hakkında detaylar araştırılıyor. Randers hakkında Randers hangi ülkenin takımı ve Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nda Randers ile karşılaşıyor. Maç tüm detayları ile merak edilirken Randers'in hangi ülkenin takımı olduğu merak edildi. Peki, Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor?

RANDERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Randers FC 1898 yılında Danimarka'da kurulmuş futbol takımı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Randers Freja olarak kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü. 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı.

2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda mücadele ettiği Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldığı 2-1'lik ve de kendi sahasında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle (toplamda 5-1), UEFA Kupası'ndan elendi. Randers, Avrupa kupalarında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca Avrupa kupalarında attığı 22 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Edis Berkay Ece Üner Hande Yener
Spor Mustafa Er Mert Günok Ozan Tufan Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 08:56:50. #1.15#

title