Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Randers hakkında detaylar araştırılıyor. Randers hakkında Randers hangi ülkenin takımı ve Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nda Randers ile karşılaşıyor. Maç tüm detayları ile merak edilirken Randers'in hangi ülkenin takımı olduğu merak edildi. Peki, Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Randers hangi ligde yer alıyor?

RANDERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Randers FC 1898 yılında Danimarka'da kurulmuş futbol takımı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Randers Freja olarak kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü. 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı.

2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda mücadele ettiği Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldığı 2-1'lik ve de kendi sahasında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle (toplamda 5-1), UEFA Kupası'ndan elendi. Randers, Avrupa kupalarında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca Avrupa kupalarında attığı 22 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.