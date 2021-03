RAMP Coin nedir? RAMP Coin yorum ve analizi! Binance RAMP'i Llsteleyeceğini duyurdu

RAMP bugünkü fiyatı ₺6,72 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.046.631.243 TRY. RAMP son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #257, piyasa değeri ₺1.456.613.419 TRY. Dolaşımdaki arz 216.872.134 RAMP coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 RAMP coin.

RAMP COİN NEDİR?

RAMP DeFi , Ethereum dışı ( ETH ) kullanıcıların ETH platformlarında token hisselerine izin vererek DeFi'nin benimsenmesini artırmayı amaçlayan merkezi olmayan bir protokoldür ; Aynı zamanda Ethereum kullanıcıları RAMP protokolü ile etkileşime girebilir ve verimlerini artırabilir.

RAMP DeFi, ERC-20 olmayan stake blok zincirlerinin hisseli sermayesinin, Ethereum blok zincirinde verilen rUSD olarak bilinen bir stabilcoin olarak teminatlandırılmasına izin verir . Bunun ana sonucu, kullanıcıların stake ödülleri kazandığı, stake edilmiş varlıklardan likiditenin kilidini açtığı ve aynı anda birden fazla getiri akışını istiflediği yığılmış dijital varlıklarda sermaye verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.

Halihazırda Ethereum blok zincirinde olan kullanıcılar, ERC20 stabilcoinlerini RAMP'nin eUSD likidite havuzuna yatırarak eUSD basabilirler. Bu, rUSD ve eUSD sahiplerinin her iki jetonu da serbestçe değiştirebileceği, ödünç verebileceği veya ödünç alabileceği ve bunun sonucunda sermayesi stake düzenlemelerine kilitlenmiş kullanıcılar için likidite yaratabileceği anlamına gelir.

RAMP'in yaratılması, 2021 yılına kadar 300 milyar doları aşan hisse senedi ekonomisinin hızlı büyümesi ve söz konusu ekonomi piyasalarının verimsizliği ile tetiklendi.

RAMP'in Kurucuları Kimlerdir?

RAMP, Lawrence Lim ve Loh Zheng Rong tarafından ortaklaşa kuruldu. RAMP'den önce Lim, IOST'ta uluslararası büyümenin başındaydı ve TradeGecko'da küresel satışlarla ilgileniyordu. Ayrıca KPMG Corporate Finance LLC'de birleşme ve satın almalardan ve JP Morgan Chase & Co.'da varlık yönetiminden sorumluydu.

Lim, Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde okudu ve First Class Honors ile bankacılık ve finans alanlarında lisans derecesi aldı.

Loh Zheng Rong, NOX Pte Ltd'yi kurdu ve Merkle Ventures LLP'de bir blockchain danışmanlık ortağıydı. Aynı zamanda 2359 medyada baş inovasyon sorumlusu ve ICONIC Partners'ın kıdemli danışmanıydı. Kendisi aynı zamanda Toucanapp Pte Ltd'nin işletme müdürü ve kurucu ortağıydı. Singapore Management University'den finans serveti yönetimi alanında işletme lisansı (BBA) derecesine sahiptir.

RAMP'yi Benzersiz Yapan Nedir?

Blok zinciri sistemleri arasında token değişimlerini verimli bir şekilde desteklemek için ağ, likidite açık/ kapalı tasarımlardan yararlanır. Bu çerçevede, Ethereum dışı bir standart kullanan tokenlar, Ethereum blok zincirinde kullanılmak üzere ilk olarak rUSD adı verilen stabilcoinlere dönüştürülür.

ERC-20 tabanlı stabilcoinler, Ramp DeFi'nin likidite havuzunda kullanılmak üzere eUSD'ye de dönüştürülebilir. rUSD sahipleri, Ethereum dışı blok zincirlerinde kilitli fonları kullanmanın yanı sıra, tamamen teminatlandırılmış stabilcoinleri kullanma ve dönüşümden sonra stake teşvikleri kazanma becerisine sahip olurlar. eUSD sahipleri, dijital varlıklarını ödünç vermenin yanı sıra DeFi protokolleri dahilinde likidite sağlama şansı ile faiz kazanıyor.

Dolaşımda Kaç RAMP (RAMP) Sikkesi Var?

RAMP'in dolaşımdaki arzı, Şubat 2021 itibariyle yaklaşık 176 milyon jetondur ve maksimum 1.000.000.000 RAMP jetonu arzı vardır.

RAMP Ağı Nasıl Korunur?

RAMP ağı, güvenli zincir üzerinde merkezi olmayan veri depolama için Crust Network ile işbirliği yapar. Bu nedenle, RAMP DeFi açık bir finans projesidir ve hisseli dijital varlıklardan likiditeyi çözme potansiyeline sahiptir ve tüm kullanıcıların, likit sermayeye bağlı kalarak dijital varlıklarını teminat altına almalarına izin verir.

Crust, merkezi olmayan depolama için teşvik katmanı protokolünü uygular. IPFS dahil birçok depolama katmanı protokolüne uyarlanabilir ve hatta uygulama katmanını destekler. Temel aldığı mimari, merkezi olmayan bir bilgi işlem katmanını destekleme ve bütün bir bulut ekosistemi oluşturma yeteneğine sahiptir.

RAMP'yi (RAMP) Nereden Satın Alabilirsiniz?

RAMP, aşağıdaki borsalarda satın almak, satmak ve ticaret yapmak için kullanılabilir: