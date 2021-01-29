Ramo yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Ramo 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Ramo dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? Ramo ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Ramo var mı? İşte ayrıntılar...

Ramo kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Ramo yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Ramo var mı? Ramo ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Ramo'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

RAMO YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ramo 29 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 30. Bölüm Fragmanı yayında. Büyük patronun söylediklerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun İstanbul'daki düzene karşı yaptığı planın ne olduğu büyük merak uyandırıyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 29. Bölümünde: Cihangir'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo'ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo'yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.Nehir'in eline ise Sibel'i yok edecek bir belge geçer.

Bu işte Boran da Nehir'e yardım ediyordur. Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana'da yapmaya karar verirler. Aile İstanbul'dan ayrılmadan önce Ramo'nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyordur.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RAMO YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

