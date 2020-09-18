Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle! Ramo 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Ramo, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölüm de neler oldu? Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle!

Ramo yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle! Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölüm de neler oldu?

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo 2. Sezon 1. Bölüm (12. Bölüm) fragmanı yayında! Büyük hesaplaşma için Cihangir'in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo'nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini veriyor

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir.

Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.

RAMO YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ramo 20.00'de başlayacak.

RAMO 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

RAMO 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



RAMO 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 13. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.