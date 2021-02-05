Ramo yeni bölüm canlı izle Show TV! Ramo 31. yeni bölümde neler olacak? Ramo 30. son bölüm full kesintisiz izle! Ramo son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam 31. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Show TV Ramo 30. bölüm kesintisiz izlemek ve Ramo 31. bölüm fragmanı izle ve Ramo 31. yeni bölüm canlı izlemek için haberimizdeki linklerden yararlanabilirsiniz. Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölümde neler oldu?

Show TV'nin çok izlenen ve izleyiciler tarafından sevilen Ramo dizisi bu akşam 31. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölümün ardından seyirciler, Ramo 31. yeni bölümü merakla bekliyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo, Ramo 31. yeni bölüm canlı izleme linki ve Ramo 30. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki haberimizde sizlerle. Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölümde neler oldu?

RAMO 31. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır. Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir'e bağlıdır.

Nehir, Sibel'in hayatı karşılığında Ramo'dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut'un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar'dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut'un elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.

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