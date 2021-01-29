Ramo yeni bölüm canlı izle Show TV! Ramo 30. yeni bölümde neler olacak? Ramo 29. son bölüm full kesintisiz izle! Ramo son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam 30. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Show TV Ramo 29. bölüm kesintisiz izlemek ve Ramo 29. bölüm fragmanı izle ve Ramo 30. yeni bölüm canlı izlemek için haberimizdeki linklerden yararlanabilirsiniz. Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölümde neler oldu?

Show TV'nin çok izlenen ve izleyiciler tarafından sevilen Ramo dizisi bu akşam 30. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölümün ardından seyirciler, Ramo 30. yeni bölümü merakla bekliyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo, Ramo 30. yeni bölüm canlı izleme linki ve Ramo 29. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki haberimizde sizlerle. Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölümde neler oldu?

RAMO 30. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

RAMO 29. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ!

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir.

Sibel'in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar. Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem'in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo'yu dehşete düşürür.

Bütün bu karmaşanın içinde Ramo'nun Sibel'e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel'i oldukça mutlu edecektir.

RAMO 29. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

RAMO 29. SON BÖLÜM FULL KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ!

Cihangir'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo'ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo'yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.

Nehir'in eline ise Sibel'i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Baran da Nehir'e yardım ediyordur.

Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana'da yapmaya karar verirler. Aile İstanbul'dan ayrılmadan önce Ramo'nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyordur.