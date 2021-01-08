Ramo Yavuz kimdir, kaç yaşında? Yiğit Özşener kimdir? Gerçek adı nedir?

Show Tv kanalının izleyici rekortmeni dizisi Ramo, her Cuma heyecanlı bölümleri ile ekranlarımıza geliyor. Sevilen dizinin aksiyon türündeki konusunun içinde, geçmişteki dostluktan doğan, her şeye rağmen küllenmeyen Ramo ile Sibel'in aşk hikayesi de işleniyor. Ramo Yavuz kimdir, kaç yaşında? Yiğit Özşener kimdir? Gerçek adı nedir?

Performansları ile seyirciyi heyecanlandıran oyuncuların gerçek kimlikleri, izleyicinin dizi ile ilgili araştırdığı konular arasında. Dizide Yavuz karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu kim? Hangi dizilerde rol aldı? Yavuz hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için araştırdık.

RAMO YAVUZ KİMDİR?

İlgiyle izlenen Ramo dizisindeki Yavuz, Yiğit Özşener'dir .Yiğt Özşener'inRamo dizisinde canlandırdığıkarakter olan Yavuz, Cihangir'in sağ koludur. Adana'daki işlerinde aksama olunca Cihangir Yavuz'u Adana'ya gönderir. Yavuz, Cihangir'in malları ve paraları kaybolduğunda Ramo ile birlikte çalışır ve Ramo' ya eskisinden daha çok güvenir.

RAMO YAVUZ

Yiğit Özşener kimdir?

Ramo dizisinde Yavuz'a hayat veren Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Babası avukat, annesi ise ev hanımıdır. İyi derecede Fransızca ve İngilizce dillerini bilen Özşener, Fransızca dilini ortaokulda lisede de İngilizce dilini öğrenmiş ve daha sonraİstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden 1996 yılında mezun olmuştur.Kuleli Askeri Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan oyuncu, Koç Üniversitesi'nde 1997 yılında başladığı İşletme masterını 1999 yılında tamamladı.1994 yılında "Stüdyo Oyuncuları" seçmelerine katıldı ve geçti. 1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergadanlaşma" ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Ardından sırasıyla Harold Pinter'in yazdığı "Gitgel Dolap", Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Oyuncu" gibi oyunlarda yer aldı.2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nin "Dava"sindan yola çikarak yazdığı "İstanbul'da Bir Dava" adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. Çasod üyesi olan sanatçı, ayın zamanda seslendirme yapmaktadır. Dudaktan Kalbe,Ezel, Dedemin İnsanları, Kaybedenler Kulübü, Aşk Tesadüfleri Sever, Güneşi Gördüm gibi yapımlarda yer alarak Türkiye çapında üne kavuştu. 2001 yılında kurulmuş olan "Dükkan" Tiyatro Topluluğu'nun kurucu üyesidir.