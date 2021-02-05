Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo'nun Sibel'i diziden ayrılıyor mu?
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Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo'nun Sibel'i diziden ayrılıyor mu?

05.02.2021 23:40 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:46
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo'nun Sibel'i diziden ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, dizinin son bölümünde düğün sahnesinde vuruldu ve izleyenleri üzüldü. Yeni bölümde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sibel, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo'nun Sibel'i diziden ayrılıyor mu?

Cuma günleri Show TV'de yayınlanan ve milyonların sevdiği dizi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, geçen hafta düğünde vurulmasının ardından bu hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi! Esra Bilgiç, diziden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara cevap verdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." dedi. Bu bölümden sonra, Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo'dan ayrıldı mı? Ramo'nun Sibel'i diziden ayrılıyor mu? soruları tekrar gündeme geldi.

RAMO SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Hayranları tarafından yer aldığı tüm projelerdeki performansı ile takdir toplamaya devam eden ve ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu, Ramo dizisinden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Güzel oyuncu Bilgiç, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." notunu düştüğü paylaşımında hayranlarına müjdeli haberi vererek rahat bir nefes aldırdı.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına yanıt verdi

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Esra Bilgiç'in rol aldığı diziler:

2019 Ramo

2018 Bir Umut Yeter (Derya)

2017 Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun)

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