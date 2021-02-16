Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in sosyal medya hesabını neden dondurduğu belli oldu!

Ekranların sevilen dizisi Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, twitter hesabını dondurdu. Bilgiç'in hesabını dondurma nedeni ise oldukça şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre;& ;Cuma günleri Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde başrolü Murat Yıldırım ile paylaşan Esra Bilgiç'ten şaşırtan bir hamle geldi.

Esra Bilgiç, twitter'da kendisini partneri Murat Yıldırım ile yakıştıranlar yüzünden twitter hesabını dondurdu.





Kaynak: Snob Magazin