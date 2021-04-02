Ramo neden final yapıyor? Ramo neden bitiyor? Dizinin final bölümü ne zaman olacak, tarihi açıklandı mı?
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Ramo neden final yapıyor? Ramo neden bitiyor? Dizinin final bölümü ne zaman olacak, tarihi açıklandı mı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Ramo neden final yapıyor? Ramo neden bitiyor? Dizinin final bölümü ne zaman olacak, tarihi açıklandı mı?

Ramo'nun yeni bölümünden sonra en çok merak edilen konulardan birisi Ramo final mi yapıyor? Ramo bitecek mi? oldu. Peki, Ramo neden bitiyor? Dizinin final bölümü ne zaman yayınlanacak? Ramo yeni bölümleri ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Ramo final kararı ile ilgili gündeme geldi. Ramo dizisinin iki yıllık anlaşmasının dolması nedeniyle final yapacağı öğrenildi. Peki, Ramo bitiyor mu? Ramo final bölümü ne zaman olacak? Ramo final tarihi belli oldu mu? Ramo neden bitiyor? Detaylar haberimizde.

RAMO BİTİYOR MU? FİNAL Mİ YAPACAK?

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı iddialı yapım, izleyicisine veda kararı aldı. TV100'ün haberine göre, BKM'nin Show TV için çektiği Ramo'nun kanalla yaptığı 2 yıllık anlaşma yakın zamanda sona erecek. Anlaşma yenilenmediği için final kararı ile hayranlarının karşısına çıkan dizi, bayram öncesi ekrana veda edecek. Adana'da başlayan ve bu sezon İstanbul'a taşınan dizi, 5 bölüm daha çekilecek.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 37. Bölümünde; Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar. Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

RAMO OYUNCULARI

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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