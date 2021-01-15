Ramo Nadya kimdir? Ramo dizisindeki Rus Nadya kimdir? Ramo Nadya gerçek adı nedir?

Show TV'nin Cuma günleri en çok izlenen dizisi Ramo, bu akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi .Ramo dizisinde yer alan Rus karakter de ilgi çekti. Ramo'ya geçen haftalarda katılan Nadya karakteri internette sıkça arandı. Ramo dizisindeki Rus Nadya kimdir? Ramo dizisi Nadya karakterini canlandıran Gözde Kaya kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Shw TV'nin Cuma günleri vazgeçilmez dizisi Ramo son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi ve diziye yeni katılan Nadya kimdir ? Ramo Nadya'nın gerçek adı ve soyadı ne ? Gözde Kaya kimdir kaç yaşında ve nereli? gibi sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ramo dizisinin 28. Bölümü 15 Ocak Cuma akşamı yayınlanmasının ardından "Ramo'daki Rus Kadın" Gözde Kaya ilgi odağı oldu. Bu yazımızda Ramo dizisi Nadya karakterini canlandıran oyuncu Gözde Kaya ile ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Ramo Nadya kimdir? Ramo dizisindeki Rus Nadya kimdir? Ramo Nadya gerçek adı nedir?

RAMO NADYA GÖZDE KAYA KİMDİR?

Gözde Kaya, 13 Ağustos 1988'de Antalya'da doğdu. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. Kaya, kariyerine İzmir'de bir restoranda tanıştığı fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile adım attı.2011 yılında oyunculuk kariyerine başladı, ilk dizisi İpek karakterini canlandırdığı Kalbimin Seni Seçti , Sermiyan Midyat, İdil Fırat ve Ezgi Eyüboğlu rol aldı. 2012 yılında Uçurum dizisiyle ilk kez sahneye çıktı ve Masha karakterini canlandırdı. 2013 yılında Benim Hala Umudum Var dizisinde rol almıştır . 2014 yılında eş zamanlı olarak Gölgedekiler ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı ve Maya karakterini canlandırdı. 2015 yılında Çilek Kokusu dizisinde yer aldı. Çağla karakterini canlandıran filmde başrollerde Demet Özdemir ve Yusuf Çim rol almıştır.

2017 yılında Payitaht: Abdülhamid adlı tarihi kurgu dizisinde rol alarak Osmanlı Sultanı V. Murad ve Şayan Kadın'ın kızı Hatice Sultan karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Vuslat dizisinde güzelleşerek Sultan Korkmazer karakterini canlandırdı. Şimdilerde polisiye, drama, aşk dizilerinde rol alan Ramo, Cihangir karakterinin sevgilisi Nadya karakterini canlandırıyor.