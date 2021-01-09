Ramo kimin hayatını anlatıyor? Ramo yeni bölüm fragmanı izle! (8 Ocak)

Her hafta cuma günü Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşan Ramo dizisi, hayranları tarafından büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizide, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü. Peki, Ramo kimin hayatını anlatıyor? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisinin senaryosu ve kusursuz kadrosu ekranların vazgeçilmez dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Ramo'nun hangi karakterden kurgulandığı ise merak edilen sorular arasında ilk sırada yer alıyor. 4 Aralık Cuma günü yayınlanan Ramo dizisinin ardından izleyici kitlesi, Ramo'nun gerçekte kim olduğunu ve hikayesini araştırmaya başladı. Binlerce kişi tarafından merak edilen, "Ramo hangi karakterden kurgulanmıştır? gerçekte kimdir?" sorusunun cevabını bulduk. İşte Ramo'nun hikayesi…

RAMO KİMİN HAYATINI ANLATIYOR?

Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Ramo'nun hangi karakterden kurgulandığı merak edilen sorular arasında yer aldı. Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Ramo karakterinin gerçek hayatta kim olduğu ve hikayesi herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. Konu hakkında bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında, "Ramo hangi karakterden kurgulanmıştır? gerçekte kimdir?" sorularına yanıt aradı.

Çekimleri Adana'da yapılan Ramo dizisinin, senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme aldı. Dizide, Adana'da yaşayan Ramo ismindeki bir gencin hayat hikayesi anlatılıyor. İzleyicinin hafızasında yıllarca yer edinmeyi hedefleyen Ramo dizisi, Adana'da yaşayan bir ailenin kirli işlerini yürüten Ramo'nun yaşadıklarını anlatıyor. Ramo sevdiği kız Sibel'in babasının yanında çalışırken her şey birdenbire değişiyor. Ramo, yakın arkadaşı Boz'u korumak için sevdiği kızın babası ve kardeşini öldürmek zorunda kaldı. Gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan dizide aşk, nefret, intikam ve hırs duyguları bir arada yaşanıyor.

Adana'nın Taşkapı Mahallesi'nde "Pompacılar" olarak bilinen ailenin hayat hikayesini anlatan Ramo, mahallesinde yardımsever, hayırsever ve kahraman olarak tanınıyor. Fakat yapığı kötü işlerle her türlü hileye başvuran Ramo, izleyiciyi düşündürüyor. Ramo karakterinin gerçek hayatta olup olmadığı ise herkesi büyük bir merakın içerisine sürüklüyor. Adana'da organize suç örgütü liderliği ile bilinen Ramazan isimli bir kişi var. Bu kişinin Ramo olduğu öne sürülüyor. Şu an cezaevinde olan kişinin gerçek hikayesini, Ramo'nun canlandırdığı karakterin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Ramo'nun gerçek hayattan kurgulanmış bir senaryo olduğu bilgisini ilk olarak dizinin yapımcılarından öğreniyoruz. Yapımcının dizinin jenerik kısmına koyduğu açıklama da "Ramo gerçek bir karakterin hayat hikayesidir" ifadesi yer alıyor. Türkiye'de karanlık işlerin döndüğü kısımda yer alan kişiler Ramo karakterinin gerçek hayatta olup olmayacağına bir anlam verebilir. Dizide yer alan bazı abartılı sahneler dışında her şey normal.

Ramo dizisinde yer alan çoğu sahne aslında gerçek hayatta da yaşanabiliyor. Adana'nın kenar semtlerinde ve mahallelerinde bulunan suç örgütlerinin, dizide işlenen konuların daha fazlasını yaptıkları düşünmek çok da zor değil. Özellikle uyuşturucu, kadın ticareti, akaryakıt kaçakçılığı, haraç kesme, çek ve senet tahsilatı gibi birçok yasadışı suçların hemen hemen hepsi genelde Adana'nın o semtlerinde işleniyor. Tüm bunların yanı sıra Ramo dizisi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır.