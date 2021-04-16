Ramo final mi yapıyor? Ramo neden final yapıyor? Ramo final bölümü izle! Ramo canlı izle!

Show Tv'nin sevilen dizilerinden Ramo bu akşam final yapacak. Büyük bir beğeniyle izlenen Ramo'nun neden final yapacağı merak konusu oldu. Peki, Ramo neden final yapıyor? Ramo neden bitecek? Ramo final mi yapıyor? Ramo neden final yapıyor? Ramo final bölümü izle! Ramo canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo yeni bölüm izle! Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo neden bitti?

Show Tv'nin sevilen dizilerinden Ramo bu akşam final yapacak. Büyük bir beğeniyle izlenen Ramo'nun neden final yapacağı merak konusu oldu. Peki, Ramo neden final yapıyor? Ramo neden bitecek? Ramo final mi yapıyor? Ramo neden final yapıyor? Ramo final bölümü izle! Ramo canlı izle! Ramo son bölümde neler oldu? Ramo yeni bölüm izle! Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo neden bitti? Ramo canlı izle! Ramo son bölüm izle! Ramo final bölümü izle! Ramo oyuncuları kimler? Ramo konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.

RAMO NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ramo'nun neden final yaptığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramo, BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Kıyamet kopacak!" #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.

RAMO CANLI İZLE!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 39. Bölümünde; Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir. Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır. Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

RAMO SON BÖLÜM İZLE!

RAMO KONUSU NEDİR?

Adını diziye veren Ramo, haksızlıklara dayanamayan, zeki ve cesur bir karaktere sahiptir. Adana'nın Çukurova ilçesinde ailesiyle beraber senelerce ırgatlık yapmış olsa da günümüzde seçkin bir ailenin illegal işlerini yapmaktadırlar. Ailesinin itirazlarına rağmen isyan etmeye karar veren Ramo'nun aynı zamanda patronun kızı olan Sibel ile arasında oluşan çekim gün geçtikçe artmaktadır.

Ramo'nun asıl amacı babasının ölmesi için adamlarına emir veren Cihangir isimli kişiye ulaşmaya çalışmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle kendini Adana'da kanıtlaması ve Cihangir'in sağ kolu olan Yavuz'u arkasına alması gerekmektedir. Sevdiği dostları ve ailesiyle beraber İstanbul ve Adana arasında geçen bir başkaldırışın öyküsü izleyenlere aktarılmaktadır.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Ramo (Murat Yıldırım): Yıllarca babasının intikamı için bekleyen ve Adana'nın en tanınmış ve sözü geçen adamı olmak için elinden geleni yapan, gözü kara bir yiğit.

Sibel (Esra Bilgiç): Ramo'ya âşık bir kadın ancak ailelerin husumetinden dolayı intikamı ve aşkı arasında kalan bir kadın.

Cihangir (Olgun Şimşek): İstanbul'da tüm pis işleri yöneten bir iş adamı ve Ramo'nun babasının gerçek katili.

Yavuz (Yiğit Özşener): Ramo'nun gizli destekçisi ve büyük patron Cihangir'in sağ kolu.

Hasan (İlker Aksum): Ramo'nun abisi.

Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Cihangir'in eski dostu ve Ramo'nun akıl hocası. Aynı zamanda Doğu'nun babası.

Nehir (Devrim Özkan): Cihangir'in kızı.

Mahir (Hakan Gerçek): Sibel'e yardım eden komiser.

Mazhar (Mehmet Yılmaz Ak): Büyük patron Cihangir'in adamı. Ahsen'in kardeşi, Nehir ve Taner'in Dayısı.

Sabahat (Sacide Taşaner): Ramo'nun annesi.

Ahsen (Pelin Körmükçü): Cihangir'in karısı.

Doğu (Mustafa Yıldıran): Büyük patron Cihangir'in adamı.

Afet (Efsane Odağ): Hasan'ın karısı.

Neriman (Leyla Kader İlhan): Doğan'ın annesi.

Doğan (Volkan Yosunlu): Neriman'ın büyük oğlu.

Şahin (Gurur Çiçekoglu): Neriman'ın oğlu.

Arap (Doğu Can): Ramo'nun adamı.

Kirpi (Mehmet Sait Ergenç): Ramo'nun adamı.

Haşmet (Yunus Emre Terzioğlu): Ramo'nun adamı.

Cevdet (Gökmen Kasabalı): Ramo'ya yardımcı olan devlet görevlisi.

Guri (Burak Şafak): Cihangir'in yeni sağ kolu aynı zamanda Doğu'nun eski sağ kolu.,

RAMO FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE!

RAMO 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

RAMO FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI İZLE!