Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
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Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

15.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:56

Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Ramo'da bu akşam izleyiciyi şoke eden bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol isimlerinden olan ve Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziye veda edecek.

Show TV'nin sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başarılı oyunculuk performansı ile izleyici tarafından kısa sürede beğeni toplayan Ramo dizisi 28. Yeni bölümü ile ekrana gelecek. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Ramo dizisinde aksiyon tavan yaparken beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Ramo kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek yayınlanacak olan 28. bölümde diziye veda edecek.

Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Olgun Şimşek

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo'nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir'i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir'in evinden Sibel'i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir.

İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir'in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir'in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir'i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Kaynak: Snob Magazin

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