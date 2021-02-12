Ramo dizisi hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Ramo dizi çekimleri nerede yapılıyor? Ramo nerede çekildi?

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Ramo nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Ramo nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Ramo'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Ramo dizisi nerede çekiliyor? Ramo hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Ramo dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo'nun ilk sezon çekimleri Adana'da gerçekleşmişti. İçinde bulunduğumuz yeni sezonda ise Ramo dizisi İstanbul'da çekimlerine devam ediyor. Kısacası Ramo şuanda 2. sezonda İstanbul'da çekimlerine devam ediyor. Fakat dizinin 1. sezonu Adana ilinde çekiliyordu. Sonradan dizi İstanbul'da geçmeye başladığı için İstanbul'da çekimler yapılmaya başlandı.

RAMO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ramo dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

RAMO OYUNCU KADROSU

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.

RAMO KONUSU NE?

Diziye adını veren Ramo (Murat Yıldırım) cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan bir yapıya sahiptir. Ailesiyle birlikte Adana, Çukurova'da yıllardır ırgatlık yapmış, ancak günümüzde nüfuzlu bir ailenin yasadışı işlerini halletmektedirler. Ramo, ailesinin itirazına rağmen isyan etmeye karar verir. Ancak patronun kızı Sibel (Esra Bilgiç) ile arasındaki çekim giderek artmaktadır. Asıl amacı babasının ölüm emrini veren Cihangir (Olgun Şimşek) adlı kişiye ulaşmaktır. Bunun için önce Adana'da kendini kanıtlayıp Cihangir'in yardımcısı Yavuz'u (Yiğit Özşener) arkasına alması elzemdir. Ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte Adana ve İstanbul arasında bir başkaldırış hikâyesi başlayacaktır.