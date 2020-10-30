Ramo dizisi bugün var mı, yok mu? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı nasıl olacak?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi bugün yeni bölüm var mı? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi bugün yeni bölüm var mı? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Eylül tarihli Ramo dizisi Show TV yayın akışı nasıl olacaktır?

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

Adana'nın yoksul bir semtinde ailesi ile yaşayan Ramo, ailesinin işlerini yürütmektedir. Ortak olduğu ailenin adaletsizliğine karşı başlattığı isyan ise yeni bir döneme gireceğğini göstermektedir. O aileninkızına aşık olması ise onu sınıyacak bir durum ortaya atmaktadır.

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.