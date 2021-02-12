Ramo 'Dilber' kim, gerçek adı ne? Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında ve aslen nereli? Sitare Akbaş dizileri ve filmleri!
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Ramo 'Dilber' kim, gerçek adı ne? Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında ve aslen nereli? Sitare Akbaş dizileri ve filmleri!

12.02.2021 23:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:40
Ramo 'Dilber' kim, gerçek adı ne? Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında ve aslen nereli? Sitare Akbaş dizileri ve filmleri!

Cuma akşamları Show TV ekranlarına gelen Ramo dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Ramo dizisine Sitare Akbaş Dilber rolüyle dahil olmuştur. Peki, Ramo dizisi yeni oyuncusu kimdir? Ramo 'Dilber' kim, gerçek adı ne? Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında ve aslen nereli? Sitare Akbaş dizileri ve filmleri!

Ramo (Murat Yıldırım) cesur, zeki ve haksızlığa dayanamayan bir adamdır. Ailesiyle birlikte Adana, Çukurova'da yıllardır ırgatlık yapmış, ancak günümüzde nüfuzlu bir ailenin yasadışı işlerini halletmektedirler. Ramo, ailesinin itirazına rağmen isyan etmeye karar verir. Ancak patronun kızı Sibel (Esra Bilgiç) ile arasındaki çekim giderek artmaktadır. Asıl amacı babasının ölüm emrini veren Cihangir (Olgun Şimşek) adlı kişiye ulaşmaktır. Ramo dizisi, Ailesi ve sevdiği dostlarıyla birlikte Adana ve İstanbul arasında bir başkaldırış hikâyesi başlayacaktır. Ramo dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekmektedir. Diziye bu bölüm Dilber karakteri dahil olmuştur. Peki, Ramo dizisi yeni oyuncusu kimdir? Ramo 'Dilber' kim, gerçek adı ne? Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında ve aslen nereli? Sitare Akbaş dizileri ve filmleri!

RAMO DİLBER KİMDİR? SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sitare Akbaş, diziden ayrılmasının hemen ardından Ramo dizisinin kadrosuna katıldı. 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da doğan Akbaş, 33 yaşındadır. Tam adı; Makbule Sitare Akbaş'tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımını 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile atmıştır. Asıl tanınmaya başlamasını 2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile başlamıştır. İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır. Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmaktadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 23:40:31. #1.15#
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