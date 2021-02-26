Ramo Canlı İzle! SHOW TV Ramo yeni bölüm izle! Ramo son (34) bölüm full izle! Ramo 34 bölüm izle

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RAMO CANLI İZLE - RAMO 34. BÖLÜM İZLE

Ramo SHOW TV ekranlarında 34. bölümüyle yayınlanıyor. Diziseverler heyecan dolu son bölümün ardından şimdi de Ramo 34. bölüm için araştırmalarına başladılar. SHOW TV Ramo yeni bölüm izle! Ramo son (34) bölüm full izle! Ramo 34 bölüm izle

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RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar.

Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar. Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut'un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.