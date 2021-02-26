Ramo Canlı İzle! SHOW TV Ramo yeni bölüm izle! Ramo son (34) bölüm full izle! Ramo 34 bölüm izle
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Ramo Canlı İzle! SHOW TV Ramo yeni bölüm izle! Ramo son (34) bölüm full izle! Ramo 34 bölüm izle

26.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:23
Ramo Canlı İzle! SHOW TV Ramo yeni bölüm izle! Ramo son (34) bölüm full izle! Ramo 34 bölüm izle

Ramo Canlı İzle! SHOW TV Ramo yeni bölüm izle! Ramo dizisinin son bölümün ardından araştırılmaya başladı. SHOW TV'de yayınlanan Ramo 34. bölüm fragmanı izle! Ramo son bölüm özeti! Ramo yeni bölümde neler olacak? SHOW TV Ramo 34. bölüm izle full izle!

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RAMO CANLI İZLE - RAMO 34. BÖLÜM İZLE

Ramo SHOW TV ekranlarında 34. bölümüyle yayınlanıyor. Diziseverler heyecan dolu son bölümün ardından şimdi de Ramo 34. bölüm için araştırmalarına başladılar. SHOW TV Ramo yeni bölüm izle! Ramo son (34) bölüm full izle! Ramo 34 bölüm izle

SHOW TV RAMO CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar.

Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar. Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut'un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

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