Ramo 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 35. bölüm izleme linki! Ramo 35. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Ramo dizisinin 35. bölümü bugün Show TV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Ramo oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 36. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

RAMO 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 34. Bölümünde Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo'nun Mazhar'la birlikte İstanbul'u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo'nun başını büyük bir belaya sokar. Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut'un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

Ramo son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

RAMO SON BÖLÜM İZLE...

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 26 Şubat Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo ve Mazhar arasında gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda masadaki dengelerin nasıl değişeceği büyük merak konusu oluyor.

RAMO YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şİmşek yer alıyor.