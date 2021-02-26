Ramo 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Ramo 34. bölüm izle, son (34) bölüm full izle!

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RAMO35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 34. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 34. bölümün ardından şimdi de Ramo 35. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Ramo 35. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

RAMO 34. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ramo'nun 34. bölümünde Ramo ve Sibel'in evlendiğine şahit oluyoruz. Şerif'in sözleri dikkat çekerken Ramo'nun büyük patronlardan biriyle tanışıp tanışamayacağı sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

RAMO 33. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ramo dizisinin 33.bölümünde Ramo'nun iddialı sözleri dikkat çekiyor. Ramo'nun Mazhar ve Şerif'e karşı mücadelesinde heyecan giderek artıyor. Ramo'nun büyük planı Mazhar'ın yerine İstanbul'un patronu olmak, patronların tek amacı ise Ramo'yu dize getirmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyor. Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olması. Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye çalışacak diğer yanadan da Mazhar'ın yerien geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacak.

RAMO 34. BÖLÜM İZLE

Ramo dizisinin 34. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisinde ana karakteri Murat Yıldırım canlandırıyor. Diğer oyuncular ise şöyle: Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ, Sacide Taşener