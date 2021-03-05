Ramo 34. bölüm izle! SHOW TV Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 34. bölüm izle Ramo 'nun 35. Bölümünde neler olacak?
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Ramo 34. bölüm izle! SHOW TV Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 34. bölüm izle Ramo 'nun 35. Bölümünde neler olacak?

05.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:01
Ramo 34. bölüm izle! SHOW TV Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 34. bölüm izle Ramo 'nun 35. Bölümünde neler olacak?

Ramo 34. bölüm izle! Ramo dizisinin 34. bölümü ardından Ramo 35. bölüm fragmanı da yayınlandı. SHOW TV'de yayınlanan Ramo 35. bölüm fragmanı izle! Ramo son bölüm özeti! Ramo yeni bölümde neler olacak? SHOW TV Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 34. bölüm izle Ramo 'nun 35. Bölümünde neler olacak?

Ramo 34. bölüm full izle! Ramo 34. bölüm tamamı izle! SHOW TV ekranların sevilen dizisi Ramo 34. bölüm seyret! Ramo 34. bölüm tek parça izle! Ramo 34. bölüm tamamı izle! Ramo 35. son bölüm fragmanı izle. Ramo 'nun 35. Bölümünde neler olacak?

RAMO 34. bölüm FULL İZLE!

Ramo dizisi SHOW TV ekranlarında 16. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 34. bölümün ardından şimdi de Ramo 35. bölüm için araştırmalarına başladılar. Ramo 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Ramo 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo 35. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMO 34. BÖLÜM İZLE!

RAMO 34. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

RAMO 'NUN 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ramo, Korkut'la iş birliği yaptığı için Mazhar'a öfkelidir. Mazhar'ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım'ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım'ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

Diğer yandan Şerif'in de Ramo'yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar'la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek'in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

SHOW TV RAMO YENİ BÖLÜMFRAGMANI İZLE!

Ramo 35. bölüm fragmanı izle!

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