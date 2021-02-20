Ramo 33. bölüm full izleme linki! Ramo son bölüm tek parça full izle! Ramo 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo Sibel yaşıyor mu?

Ramo dizisi yeni bölümü ile dün akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Ramo konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Ramo son bölüm tek parça full izleme linki ve Ramo 33. bölüm full izleme linki! Ramo 34. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin çok izlenen ve izleyiciler tarafından sevilen Ramo dizisi bu akşam 33. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından seyirciler, Ramo 34. yeni bölümü merakla bekliyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo, Ramo 33. bölüm full izleme linki! Ramo son bölüm tek parça full izle! Ramo 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo Sibel yaşıyor mu?

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

RAMO SON BÖLÜM 33. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul'un patronu olmak.

Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul'un patronu olmak. Patronların ise tek amacı vardır; Ramo'ya diz çöktürmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyordur. Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olmasıdır.

Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye, diğer yandan da Mazhar'ın yerine geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacaktır. Yapacağı en küçük yanlış ailesinin yok olmasına neden olacağından, attığı her adıma dikkat etmek zorundadır.