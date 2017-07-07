Bursa'da yapılan Atletizm Süper Lig yarışlarında Ramil Guliyev, 100 metreyi 10 saniyenin altında koşarak tarih yazdı.

RAMİL TARİHE GEÇTİ

Bursa'daki Süper Lig mücadelelerinde kulüplerin kıyasıya rekabetinde ilk gün geride kalırken Jak Ali Harvey ve Özkan Baltacı, Londra 2017 için baraj geçti. Ramil Guliyev ise 100 metrede 9.97'lik derecesiyle tarihi bir performans çizdi.

Günün ilk yarışması çekiç atma erkeklerde mücadele eden Fenerbahçe'den Özkan Baltacı, attığı 76.61'lik derecesiyle dünya barajını geride bıraktı. Bu dalda bu sezonki 78.00 metrelik derecesiyle barajı bulunan İslami Dayanışma Oyunları galibi Eşref Apak'ı geçen Özkan, böylece adını Londra kadrosuna yazdırdı.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ BEYAZ ATLET

Süper Lig'de günün yarışı erkekler 100 metredeydi. Ramil Guliyev, 1.6 rüzgarla koşulan 100 metre yarışında tarihi bir performans çizerek 9.97'lik bir derece yakaladı. Dünya atletizm tarihinde 10 saniyenin altına inen üçüncü beyaz atlet unvanını alan Guliyev'in ardından ikinci olan Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, 10.10'luk derecesiyle Londra barajını geride bıraktı.