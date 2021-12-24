Rami Cuma Mahallesi'nde motosiklet park alanları

Eyüpsultan'da, özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda, vatandaşlara rahatsızlık veren motosikletlerin giriş-çıkışlarına engel olmak amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

Eyüpsultan Belediyesi uygulama kapsamında trafiğe kapalı yolların girişlerine motosikletler için park alanları yapılıyor. İlk uygulama Rami Cuma Mahallesi'nde trafiğe kapalı olan Mahmudiye Caddesi'nde gerçekleştirildi. Cadde girişlerinde 4 farklı noktaya 10 tane motosiklet otoparkı yapıldı. Bu sayede motosikletler bu noktalara park edilerek sürücüleri tarafından bağlanacak, cadde içerisine girişleri engellenmiş olacak, böylelikle vatandaşlar burada rahatlıkla dolaşıp alışverişlerini yapabilecek. İlerleyen süreçte uygulama Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda da yapılacak. Trafiğe kapalı olan cami meydanı çevresine konulacak olan motosiklet park noktaları sayesinde bu bölgeye de motosiklet giriş çıkışları engellenmiş olacak. - İSTANBUL