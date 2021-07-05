Rames ve Risin hakkında karar verildi!
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Rames ve Risin hakkında karar verildi!

Rames ve Risin hakkında karar verildi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Mustafa "Rames" Korkmaz ve Erdem "Risin" Turan hakkında karar verildi.

Riot Games, profesyonel League of Legends oyuncuları Rames ve Risin hakkında kararını verdi.

Hepinizin de bildiği gibi geçtiğimiz günlerde Mustafa "Rames" Korkmaz ve Erdem "Risin" Turan'ın karıştığı bir olaya şahit olmuştuk. Oyuncuların karıştığı bu olay hakkında son sözü ise Riot Games verdi. 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Mustafa "Rames" Korkmaz, 7 Kasım 2021; Beşiktaş Esports oyuncusu Erdem "Risin" Turan ise 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bütün resmi Riot Games organizasyonlarından men edildi.

Riot Games'in "LoL Esports" üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi olarak oyuncuların ve diğer ekip üyelerinin hem oyun içinde hem de oyun dışında olumsuz davranışlardan kaçınmasını beklemekteyiz. Sportmenliğe aykırı tutumları tespit etmek adına rutin incelemek yapıyoruz.

Yaptığımız rutin incelemeler sırasında 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu Rames ve Beşiktaş oyuncusu Risin'in oyun içerisinde aşırı derecede sportmenliğe aykırı tutumlar sergilediğini fark ettik. Oyuncular, Küresel Ceza Listesi'nin ilgili maddesine istinaden belirli sürelerle resmi Riot Games organizasyonlarından men edildi.

Küresel Ceza Listesi'nin ilgili maddesi ise şu şekilde:

Aşırı Derecede Sportmenliğe Aykırı Tutum: Aşırı derecede uygun olmayan davranışın bir kere sergilenmesi. Örneğin muteber ölüm tehditleri, fiziksel şiddet, aşırı derecede fanatiklik veya kişi veya bir grup kişiye karşı kötü niyetli söylemde bulunmak.

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Kaynak: Playerbros

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