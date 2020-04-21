Ramazanın ilk günü ne zaman? Ne zaman oruç tutacağız? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk iftar hangi gün?
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Ramazanın ilk günü ne zaman? Ne zaman oruç tutacağız? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk iftar hangi gün?

Allah'a hamd olsun mübarek bir Ramazan ayına daha eriştik. Allah'ın iyiliğinin yayıldığı, sevgi, paylaşma ve kardeşliğin pekiştiği Ramazan ayında hangi dualar edilir? Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ayında neler yapılır?

21.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:23
Ramazanın ilk günü ne zaman? Ne zaman oruç tutacağız? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk iftar hangi gün?

İçerisinde Kadir Gecesi gibi en mübarek günü barındıran, Kuran'ı Kerim'in insanlığa indirildiği mübarek bir ay olan Ramazan ayına tekrardan kavuştuk. Yeryüzüne Allah'ın bereketinin ve şefaatinin indirildiği bu bereketli ay içerisinde en çok sorulan sorulardan bazıları şunlardır: Mübarak ramazan ayından nasıl daha fazla faydalanabiliriz? Ramazan ayında hangi dualar edilmeli? Nasıl dua etmeliyiz? Ramazan ayında neler yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Allah kabul etsin!

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?

İlk sahurumuza 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün kalkacağız.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

Ramazanın ilk günü ne zaman? Ne zaman oruç tutacağız? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur ne zaman? İlk iftar hangi gün?
RAMAZAN 2020 HOŞGELDİN

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILABİLİR?

Oruç tutmak

Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

Kur'an okumak

Namazları cemaatle kılmak

Sahur yapmak

İftar ettirmek

Kadir Gecesini aramak

Sabretmek

İhsan ve ikramda bulunmak

Tövbe etmek

Cenneti istemek

Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

Ramazan umresi yapmak

Açları doyurmak

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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