Ramazanda Hatay'ın yöresel yemekleri iftar sofralarına lezzet katıyor
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Ramazanda Hatay'ın yöresel yemekleri iftar sofralarına lezzet katıyor

İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU - Haberler | Kültür Sanat

Ramazanda Hatay'ın yöresel yemekleri iftar sofralarına lezzet katıyor Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Gastronomi şehri Hatay'da iftar sofraları yöresel yemeklerle donatılıyor.

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Ramazanda Hatay'ın yöresel yemekleri iftar sofralarına lezzet katıyor

HATAY - Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Gastronomi şehri Hatay'da iftar sofraları yöresel yemeklerle donatılıyor.

600 çeşit yemek ve tatlının bulunduğu mutfak çeşidi ile bilinen ve bu kültürün yaşatılmasını başaran medeniyetler şehri Hatay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından da tescillendi.

Öne çıkan yöresel yemekler arasında olan Kaytaz böreği ve Şiş Börek çorbası Hatay'da sofraların vazgeçilmez menüsü olarak yer alıyor.

Ramazan hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi şefi Celil Erkan, "UNESCO Gastronomi şehri Hatay'da ramazan hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda Hatay'ın ikili yemeklerinden olan Şiş Börek çorbası ve Kaytaz Böreği yaptık" dedi.

Kaytaz Böreği ve Şiş Börek çorbası hakkında bilgiler veren Erkan, "Kaytaz böreği, Hatay yöresine has olan bir börektir. Katlanma şekliyle, hamurun özelliğiyle ve kuzu etiyle öne çıkıyor. Kuru soğan, tuz, karabiber hakiki Hatay nar ekşisi ve biber salçasından olur. Bir diğer lezzetimiz Şiş Börek çorbası Antakya'da sadece coğrafi değeri olan tuzlu yoğurttan yapılır. İçerisinde et, tuz, karabiber var. Suyunda ise pirinç, tuzlu yoğurt, üzerine tatlandırıcı olarak kuru nane ve sıvı yağ mevcuttur" şeklinde konuştu.

Ramazan ayında Hatay'ın özel bir şehir olduğunu vurgulayan Erkan, "Hatay, 23 medeniyetin 13'ünü barındıran bir şehirdir. Ramazan burada daha da güzel yaşanıyor çünkü her mahallede, her evde farklı bir yemek olduğu için daha da anlamlı kılıyor. Hatay 601 yemek çeşidiyle Dünya'ya ve Türkiye'ye nam salmış bir şehir. Özellikle Ramazan ayında yöresel yemekleri her evde bulabilirsiniz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Ramazanda Hatay'ın yöresel yemekleri iftar sofralarına lezzet katıyor
Ramazanda Hatay'ın yöresel yemekleri iftar sofralarına lezzet katıyor
Ramazanda Hatay'ın yöresel yemekleri iftar sofralarına lezzet katıyor
Ramazanda Hatay'ın yöresel yemekleri iftar sofralarına lezzet katıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİTOĞLU

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