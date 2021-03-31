Ramazan pidesi ne kadar? Ramazan pidesi fiyatı nedir?

Bu yıl Ramazan ayında pidelerin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden pidenin fiyatını soran vatandaşlarımız araştırmaya başladı. Peki, bu yıl Ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi kaç TL? Ramazan pidesi fiyatı nedir?

Bu yıl Ramazan ayında pidelerin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden pidenin fiyatını soran vatandaşlarımız araştırmaya başladı. Peki, bu yıl Ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi kaç TL? Ramazan pidesi fiyatı nedir? İşte detaylar haberimizde...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatının 4 TL olduğunu açıkladı.

Edirne'de, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu. Fırın tezgahlarında bu yıl Ramazan Pidesi 4 TL'den satışa çıkarılacak.

FIRINCILAR DAHA YÜKSEK FİYAT TALEP ETTİ

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, fırıncıların daha yüksek bir fiyat talep ettiğini ancak 350 gram pidenin 4 TL olmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

"YUMURTA BAŞINA 1 TL FİYAT FARKI"

Cingöz, "Geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda fırıncıların talebi üzerine 350 gram pide bu yıl 4 TL olarak uygun görüldü. Eğer vatandaş yumurtalı isterse yumurta başına 1 TL fark ödeyecek. Geçen yıl 350 gram pide fiyatı 3.5 TL idi" dedi.