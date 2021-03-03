Ramazan ne zaman 2021? Ramazan davulcu manileri! Ramazan bayramı ne zaman 2021 imsakiye?

Ramazan bayramı 2021 tarihi! Ramazan'ın ilk günü ne zaman? Ramazan ne zaman 2021? Ramazan davulcu manileri! Ramazan bayramı ne zaman 2021 imsakiye?

3 ayların içinde olduğumuz şu günlerde Ramazan ne zaman 2021? Ramazan davulcu manileri! Ramazan bayramı ne zaman 2021 imsakiye? Ramazan bayramı hangi gün?

RAMAZAN AYINE ZAMAN?

Ramazan başlangıcı 13 Nisan, Salı gününe denk gelmektedir. Ramazan ayı, her müslüman için bir tezkiye ve terbiye imkânı sunduğu gibi, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesinde doruğa ulaşan hassasiyet sayesinde cemiyet içerisindeki bağların sıkılaştırıldığı bir devredir. Ramazan ayında, gücü yeten müslümanlar fitrelerini muhtaçlara ulaştırır ve nâfile sadaka vermekte âdeta birbirleriyle yarışırlar; zaruri olmamakla birlikte farz olan zekâtların da genellikle bu ayda dağıtılmasıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güler.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Ramazan ayının son bulmasıyla hemen ardından gelen ramazan bayramı da merak konusu oldu. 2021'in Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Bayramın ilk gününden önce gün olan, arife günü 12 Mayıs Çarşamba 'dır.