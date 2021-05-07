Ramazan'ın son cuması duası nedir? Ramazan'ın son cuması yapılacak ibadetler nelerdir?

Ramazan'ın son cuması yapılacak ibadetler, kılınacak namaz ve okunacak dualar gündemde araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı önümüzdeki hafta çarşamba günü sona eriyor. Ramazan ayının son cuması ise 7 Mayıs 2021 tarihine (bugüne) isabet ediyor. Bu önemli günde Müslüman alemi ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek ve dualar etmek istiyor. Ramazan'ın son cuması yapılacak cüzdan duası ve Araf suresi 10. ayeti nedir? Ramazan'ın son cuması sela ile ezan arası okunan dualar

11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine az bir süre kaldı. Ramazan'ın son günü önümüzdeki hafta çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle Ramazan'ın son cuma günü ise bugüne (7 Mayıs 2021 tarihine) denk geliyor. Bu hayırlı günü değerlendirmek isteyen Müslümanlar Ramazan'ın son cuması kılınacak namazı ve okunacak duaları araştırıyor...

RAMAZAN'IN SON CUMASI OKUNACAK DUA (CÜZDAN DUASI)

Ramazan ayının son cuması okunacak bu duanın faydası ve tesirinin oldukça büyük olduğu belirtiliyor. Bu uygulama sadece Ramazan ayının son cuması sala ile ezan arası yapılmaktadır.

Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaz.

Senesi dolunca da aynı zamanda değiştirilir, yani yenisi yazılır.Eskisi suya atılır. A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

RAMAZAN'IN SON CUMASI KILINACAK NAMAZ

Bu namaz, dört rekât olarak kılınır. Her rekâtında,10 ayetel kürsi, 15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas okunur. (Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının affolması için, kefaret namazı kılmaya) diye niyet edilir.

Cuma namazından sonra, ikindi namazına kadar kılınır. İkindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı, her rekâtın kıyamında Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi,15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas suresi okunur. Diğerleri aynıdır.

Tesbihleri: 70 'estağfirllah elazimi ve etub ileyh' 70 tanede 'allahümme salli ala muhammed'