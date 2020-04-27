Ramazan davulcuları bahşiş toplayamayacak: Çözüm önerileri nedir? Bu sene koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde bahşiş toplayamayacak olan Ramazan davulcuları konusunda sürdürülebilir bir istihdam modeli gerekiyor. Ama nasıl?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ve yeni tip koronavirüs (covid-19) ile mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirleri içeren genelge kapsamında Ramazan davulcularının bahşiş toplaması yasaklandı. Buna göre, Ramazan davulcularının tek tek evleri ziyaret edip kapı zillerini çalarak bahşiş toplamaları, bulaş riski oluşturabileceği ve sosyal mesafenin korunmayabileceği sebebiyle yasaklandı. Bunun yerine, bahşişlerin toplu olarak yerel imkanlarla verilmesi veya "camdan atılması" öneriliyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com