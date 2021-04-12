Ramazan'da okullar kapanacak mı? Ramazan'da hangi illerde okullar kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları sonrası Ramazan'da okullar kapanacak mı, ne zaman tatil olacak mı? Ramazan'da hangi illerde okullar kapanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. 13 Nisan'da okulların kapanacağı iddiası gündemde yer aldı. Peki, Ramazan'da okullar kapanacak mı? Okullar tatil olacak mı? Ramazan'da hangi illerde okullar kapanacak? Okullar ne zaman tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklamaları

Ramazan'da okullar kapanacak mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ankara, Gaziantep, Erzurum, Çorum, Bursa, Eskişehir ve Malatya'da uzaktan eğitime geçildiği açıklandı.

RAMAZAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:"Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli. "

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."

HANGİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ?

Uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yapan iller belli oldu. Ankara, Gaziantep, Erzurum, Çorum, Bursa, Eskişehir ve Malatya'da uzaktan eğitime geçildiği açıklandı.

RAMAZAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Ramazan ayına yönelik yeni koronavirüs tedbirlerinin gündemde olması öğrencileri ve velileri arayışa geçirdi. Ramazan ayında okullar kapanacak mı sorusunun cevabı henüz belli değil. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

* Dünyaya baktığımızda İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde öğretmenlerin öncelikli olarak aşılanmadığını biliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların diğer ülkelerle karşılaşıldığında oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Aşılanan insan sayısında görüyoruz bunu.

* Öğretmenlerle ilgili olarak ilk önce köy okullarından başlamak üzere, öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 10'u bunların içinden COVID geçirenler hariç olmak üzere aşılandı.

* 1 milyon 259 bin öğretmenin, öncelikle köy okullarından başlamak üzere sıraladığımız, tanımladığımız öğretmenler var.

"BİRAZ ÖNCE SAĞLIK BAKANIMIZLA GÖRÜŞME İMKANIM OLDU"

* Köy okullarındaki öğretmenlerimizin seyahat imkanları kısmi olarak farklılık arz ediyor diğer öğretmenlerimize göre. Biraz önce Sağlık Bakanımızla görüşme imkanım oldu. Peyderpey aşılama yapılıyor.

* Sadece aşının gelmesinde gecikmeler olduğu için bu gecikmeler öğretmenlerin aşılanması da söz konusu olabiliyor. 125 bin öğretmenimizin tekrar aşılanacağını ilk defa buradan söylemiş olayım.

* Dünyanın hiçbir ülkesinde önce öğretmenler aşılansın ondan sonra okullar açılsın uygulaması yok. Öğretmenlerimiz çok kıymetli.

* Öncelikli olarak aşılanmalarını istemem çok doğal. Benim görevimin doğası bunu gerektirir. Sayın bakanımız öğretmenlerle ilgili her zaman olumlu bakış açısına sahip olarak tabii ki aşılamayız bakış açısına sahip.

* Sağlık Bakanlığımızın politikaları konusunda elbette beklentilerimiz var ama sağlık konusunda, hekimlerimizle ilgili konularda yorum yapmamız çok doğru değil. Ben nasıl eğitim bilimci olmayan kişilerin yorum yapmaması beklentisi içerisindeysem.

* Bizim şu anda aşılamayla ilgili toplumun tamamında süreç hızla ilerlediğinde birtakım göstergeler de karşımıza çıkacak. Toplumda vaka sayıların azaldığını, hastanelerde oranların düşüşünü göreceğiz.

KAÇ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ CORONAYA YAKALANDI

Bakan Selçuk, 'Yüz yüze eğitime geçildiğinden bu yana kaç öğretmen ve öğrenci coronaya yakalandı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

* Biz bu verileri Sağlık Bakanlığı'ndan günlük alıyoruz. Ancak kendi kararlarımızı alırken veriye dayalı almak için alıyoruz. Bunu ilan etmek için almıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın verilerini açıklarsak doğru olmaz.

* Bilim Kurulu ile istişarelere baktığımızda farklı görüşler var. Küçük çocukların okula devam etmesi konusunda daha büyük mutabakat var.

* Yaş büyüdükçe riskin arttığı noktasında değerlendirmeler var. Farklı görüşler var ama şuna bakmak durumundayız. Dünyada hangi üniversitede, bilim çevrelerinde, DSÖ'de neler söyleniyor. Veriye dayalı bilgiler neler? Biz sadece eğitimsel kararlarımıza katkı sağlasın diye bu araştırmalara bakıyoruz.