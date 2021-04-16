Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı / AYAZ ALİAĞAOĞLU - Haberler | Güncel

Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı Ramazan ayında başlayan hava sıcaklığı nedeniyle gündüz oruçlu çalışamayan işçiler, gece mesaisine başladı.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı

ŞIRNAK - Ramazan ayında başlayan hava sıcaklığı nedeniyle gündüz oruçlu çalışamayan işçiler, gece mesaisine başladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oruçlu halde gündüz çalışmakta zorlanan işçiler, çareyi mesai saatlerine 'Ramazan ayarı' vermekte buldu.

Mesai değişikliğine giden işçiler, iftarlarını açtıktan sonra işbaşı yapıyor.

İftardan sonra sahur vaktine kadar çalışan işçilerden Hüseyin Turgut, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gece çalıştıklarını söyledi.

Turgut, "Allah'ın bize farz kıldığı oruç ibadetini daha güzel yerine getirmek için çalışma saatlerimize Ramazan ayarı verdik. Öğleden sonra 14.00'dan iftara bir saat kala çalışıyoruz. İftarımızı açtıktan sonra tekrardan işimize devam edip sahura kadar çalışıyoruz. Gece çalışarak hem ibadetimizi eksiksiz yapıyoruz hem de dünyevi işlerimizi aksatmıyoruz." dedi.

Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Antony Blinken Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Burak Sergen Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan'da işçilerin gece mesaisi başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 00:46:43. #1.14#

title