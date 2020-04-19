Ramazan'da hafta içi her gün canlı yayınlar yapılacak Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında çeşitli programları sosyal medyadan vatandaşlarla buluşturacak.

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında çeşitli programları sosyal medyadan vatandaşlarla buluşturacak. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalan binlerce Eyüpsultanlı, hafta içi her gün iftardan önce iki saat boyunca sosyal medyada yayınlanan programları izleme şansı bulacak.

"EYÜPSULTAN'DA RAMAZAN COŞKUSUNU CANLI YAYINLARLA YAŞATACAĞIZ"

Ramazan ayında Eyüpsultan Camii'nin ibadete açık olmayacağını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Sosyal medya üzerinden yapacağımız canlı yayınlarla Ramazan coşkusunu vatandaşlarımıza yaşatacağız. Web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan tüm Ramazan programımızı açıklayacağız. Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Gaziantep'e kadar tüm ülkemiz sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağımız Ramazan programlarımızı takip edebilecek" dedi.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ, TASAVVUF DİNLETİSİ, ÇOCUKLAR İÇİN KARAGÖZ VE HACİVAT

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından hafta içi her akşam saat 18: 30'da gerçekleştirilecek canlı yayınlarda, Kuran-ı Kerim tilaveti, söyleşiler, tasavvuf dinletisi, çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterisi yer alacak.

EYÜPSULTAN'IN DEĞERLERİ

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medyadaki Ramazan özel programlarında 'Eyüpsultan'ın Değerleri' bölümü de yer alıyor. Bu bölümde Eyüpsultan'daki sembol olan mekanlar ve kişiler tanıtılacak.

GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞININ MUHTEŞEM LEZZETLERİ

Eyüpsultan Belediyesi'nin Ramazan'daki sosyal medya yayınlarında, geleneksel Türk mutfağının lezzetleri de bulunuyor. Dünyaca ünlü Gaziantep'in yöresel yemekleri, usta aşçıların anlatımıyla yayınlanacak.

YARIŞMALARI KAZANANLARA SÜRPRİZ HEDİYELER

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan boyunca gerçekleştireceği sosyal medya canlı yayınlarında yarışmalar da düzenleyecek. Aylardır Eyüpsultanlıların ilgi odağı olan 'Bil Kazan' yarışma programı Ramazan'da da devam edecek ve katılanlara sürpriz hediyeler kazandıracak.

Kaynak: DHA