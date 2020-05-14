Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
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Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında 23-24-25-26 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Konu ile ilgili Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri dikkate alınacak. Yasak ile ilgili son kararı Erdoğan verecek.

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
14.05.2020 08:29 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:05

AK Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca salgında normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hürriyet'in haberine göre; Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı'nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan'a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER HANGİLERİ?

Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise illerde ise yasak uygulanmayacak.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan iller şu şekilde;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek

Güncel Manşet

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