Ramazan bayramı kutlanıyor

Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Vali Yaman, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu'dan yürütülen operasyonlar hakkında bilgi alan Yaman, jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerini ziyaret eden Yaman, nöbetçi polislerle bir araya geldi.

Yaman, bölgede huzurun sağlandığını vurgulayarak, "Görev yapan güvenlik güçlerimizle bayramlaşıyoruz. Bayramlaşmaların bütün amacı birlik ve berberliği sağlamak. Allah'a şükürler olsun ki bayram hem ilimizde hem ülkemizde huzurlu bir şekilde geçiyor."dedi.

Kazaların önlenmesi için gerekli bütün tedbirlerin alındığına dikkat çeken Yaman, "Kazaların azaltılması, kazalardaki can ve mal kayıplarının önlenmesi konusunda ikazlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerinin kullandı.

Kaynak: AA