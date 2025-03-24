Ramazan Bayramı 9 gün oldu mu?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlarken özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatili süresine odaklandı. Bayram tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bankalar, kargo firmaları, noterler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Ramazan Bayramı 9 gün oldu mu?

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLDU MU?

2025 Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart'ta idrak edilecek. 30-31 Mart, 1 Nisan günlerinde bayram kutlanacak. Halihazırda bayram tatili 3,5 gün olacak. Hafta sonu ile birleştirilmesi durumunda tatil süresi 4 güne tamamlanacak. Bayram tatilinin 9 gün yapılmasına yönelik henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri kutlanmıştı. Alınan kararla bayram tatili, hafta sonu ile birleştirilmiş ve kamu kurum çalışanları toplamda 9 gün tatil yapmıştı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek. Arife gününün yarım gün tatil olması nedeniyle bayram tatili Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve Salı günü sona erecek. Bu sene bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatil süresinin uzama ihtimali düşük görünüyor...

• Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi

• 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

• 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

• 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan Bayramı Tatili'nin 9 gün olup olmaması, bugün yapılacak olan kabine toplantısı sonrası netlik kazanacak.